В первом выпуске нового сезона шоу «Маска» удалось спастись всем участникам

На телеканале НТВ в воскресенье, 12 февраля, прошла премьера четвертого, нового сезона шоу "Маска". В программе приняли участие 14 артистов, спортсменов, актеров, блогеров.

Участники исполнили песни в ростовых костюмах. Члены жюри попытались угадать, кто именно скрывается за той или иной маской. В каждом эпизоде выбывает один из участников, исполнивший номер хуже остальных.

Но в первом выпуске нового сезона шоу все участники спаслись. Кандидатами на выбивание на этот раз стали Шаурма, Дикобраз, Пиковая дама.

Шаурму спасли телезрители, а звездные судьи (Алексей Воробьев, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез) не смогли выбрать между Пиковой дамой и Дикобразом, поэтому приняли решение никого не выгонять.