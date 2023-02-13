Захарова рассказала о знакомстве с Успенской: «Тогда она спасала свою дочь»

Мария Захарова, которая является автором нового трека Любови Успенской и ее наследницы Татьяны Плаксиной "Мольба", поведала о знакомстве с семьей.

Как отметила официальный представитель МИД России, впервые они с Успенской встретились в очень трудный период. Тогда дочь певицы страдала от наркотической зависимости.

Я познакомилась с ними пару лет назад. Если честно, творчество началось не на радостной ноте. Люба дочь спасала, переживала, надеюсь, что худший в ее жизни период. Успенская боролась, всеми возможными и невозможными способами Таню вытягивала. В мольбе обращалась ко всем, кто может помочь, - поделилась Захарова.

Когда все образумилось, они выпустили совместную песню "Я слишком тебя любила". Тогда Мария подумала, что мать и дочь смогут начать совместную карьеру и даже спеть дуэтом.