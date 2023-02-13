Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала певицу Славу высказать все претензии ей в лицо

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак мгновенно отреагировала на критику со стороны российской певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская). Исполнительница, напомним, назвала светскую львицу «бегущей по границам».

«Дорогая певица Слава, может быть, скажешь это все мне в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры, ответить на все важные вопросы?» — написала Ксения на своей странице в социальной сети.

Ранее певица Слава прокомментировала пост журналистки от 11 февраля 2023 года с критикой политики «отмены» артистов РФ. Как написала артистка, ее «бесят» Земфира и Собчак:

«Предатели, трусы, лыцемеры. Самое главное, они юзают людей, они зарабатывают на их доверии и затем сваливают. Посмотрите, когда Земфира* (признана иноагентом) сделала последний большой концерт в России, а, заработав деньги, сразу же из страны свалила. А бегущая по границам Собчак...»