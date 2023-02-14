Актриса Лиза Арзамасова опубликовала первые кадры со съемок продолжения сериала «Папины дочки»

Известная российская актриса Лиза Арзамасова порадовала свою армию поклонников новыми снимками в социальных сетях. Так, востребованная артистка РФ опубликовала кадры со съемок продолжения телевизионного сериала «Папины дочки».

На новых фотографиях вместе с Арзамасовой предстали две маленькие девочки. Они, судя по всему, стали новыми героинями очередного сезона сериала. Девочки вместе с актрисой станцевали, а также спели популярную песню из фильма.

Поклонники написали сотни восторженных комментариев под постом. Фанаты отметили, что они с нетерпением ждут продолжения нашумевшего российского сериала.

Нелишне напомнить, что за последние несколько лет жизнь Лизы кардинально поменялась. Актриса, которой сейчас 27 лет, стала женой Ильи Авербуха. От 49-летнего фигуриста она родила сына Льва.