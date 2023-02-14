Актриса РФ Яна Поплавская осудила артистов шоу-бизнеса, пирующих во время спецоперации на Украине

Она напомнила, что многие из тех россиян, которые смотрят на всю эту роскошь, не могут достичь таких "высот". Средний доход гражданина - около 30 тысяч рублей, изредка - 50 тысяч. По словам артистки, вся показная роскошь уместна только на сцене. В обычной жизни нужно просто быть человеком.