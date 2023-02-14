Ани Лорак показала фанатам своего нового возлюбленного Изаака Виджраку

Ани Лорак отметила День святого Валентина. В честь этого романтического честь праздника певица рассекретила своего ухажера. Звезда эстрады публично призналась избраннику в любви.
Избранника 44-летней исполнительницы зовут Исаак Виджраку. Живет мужчина в Испании. Он преподает йогу и увлекается философией. Также известно, что у бойфренда Ани есть маленький сын.
В Сети ходят слухи, что Лорак давно знакома с Исааком. Именно Виджраку помог артистке пережить трудный развод с турком Муратом Налчаджиоглу. С бизнесменом знаменитость расторгла брачный союз в 2019 году из-за его постоянных измен.