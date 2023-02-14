Гонорары Инстасамки выросли в 5 раз после отмены гастролей по городам России

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) после отмены гастролей в городах России увеличила гонорары за свое выступление в пять раз. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал Mash.

Портал опубликовал новые условия райдера молодой артистки. Теперь рэперша требует проживание в пятизвездочном отеле, а также перелет бизнес-классом, личную охрану и кальян. Кроме того, знаменитость требует разрешить ей со сцены пиарить что угодно.

При этом до массовой отмены выступлений Инстасамка за один концерт просила от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Теперь певица планирует за выход на сцену получить по 5 млн. Но цену можно сбить максимум до 3,5 млн.

Ранее большой тур Инстасамки по РФ был перенесен на 2024 год. Причину переноса блогерша не указала.