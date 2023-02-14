Мясников посоветовал недовольным его поведением в эфире телезрителям выключать телевизор

На центральном канале «Россия 1» долгое время выходит популярная программа «О самом главном». Ведущим передачи является врач Александр Мясников.

Но в последнее время российские зрители очень часто подвергают критике специалиста за его поведение в эфирах. Россияне, не выдержав, обратились к руководству телевизионного канала для того, чтобы снять ведущего из программы. Зрители прежде всего недовольны тем, что он не работает над своей дикцией, часто ест и пьет в эфирах, недостаточно углубляется в разные медицинские вопросы, а также зачастую отвлекается на простые беседы и болтовню о своей жизни.

Звездный доктор отреагировал на недовольство зрителей. Мясников порекомендовал освоить всем хейтерам навык выключения телевизора. Как отметил Александр, информацию медицинского характера любой человек может найти не только по телевизору, но в «Справочнике практического врача».



