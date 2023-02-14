Некоторые фильмы Disney уберут из каталога «Кинопоиска» уже в феврале

Некоторые проекты американской киностудии Disney вскоре будут удалены из каталога «Кинопоиска». Произойдет это уже 28 февраля 2023 года. Данную информацию сообщили в пресс-службе площадки.

В частности стало известно, что из каталога онлайн-кинотеатра могут уберут все части фильма «Звездные войны», картину «Один дома». Зрителям не будут доступны ленты Marvel, включая известный фильм «Железный человек», картину «Мстители», «Тор», а также «Люди X». Из каталога планируется удалить ряд проектов студии Fox. Речь идет о фильме «Крепкий орешек» и кинопроекте «Ночь в музее». Контент Disney пока что есть в Okko ,«Кинопоиске», «Иви».

Ранее сообщалось, что в марте этого года у российских платформ заканчиваются лицензионные контракты на показ фильмов и телесериалов популярных студий Америки. Представители платформ и офиса Disney в РФ отказались от каких-либо комментариев.