Отказавшаяся от косметики Зепюр Брутян восхитила своего супруга Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, узаконившие отношения весной минувшего года, продолжают игнорировать появившиеся в Сети слухи о беременности актрисы. На днях артистка поделилась в своих социальных сетях новым фото. На очередном снимке звезда кино предстала совершенно без косметики.

Как заметили интернет-пользователи, 26-летняя Зепюр внешне очень сильно изменилась. Брутян сделала кадр в машине. На нем она позировала совершенно без фильтров. Это удивило подписчиков, поскольку обычно актриса не выходит из дома без мейкапа.

В комментариях к новой фотографии отметился звезда «Мажора». Павел назвал свою избранницу «красоткой». Также модель показала в кадре, как она встречает Прилучного с работы. Супруг дарит жене очередной букет цветов.

Примечательно, что поклонники восхитились внешним видом любимицы. Фанаты по достоинству оценили природную красоту девушки.