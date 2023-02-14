Певец Александр Маршал заявил об уклонении актера Артура Смольянинова от службы в ВС Украины

Александр Маршал неоднократно высказывался положительно касательно проведения СВО на территории Украины. А сегодня популярный российский артист в новом интервью поведал, как он относится к знаменитостям, сбежавшим из России.

Во время беседы на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» исполнитель выразил негодование. Он удивлен поведениям Артура Смольянинова* (признан иностранным агентом) и Дмитрия Назарова, недавно уволенного из столичного театра.

«Мне очень больно смотреть на то, что происходит сейчас. Я этого не понимаю. Россия вам все дала, а вы не просто уехали и грязью родину поливаете. Артур Смольянинов* вообще сообщил, что он хочет служить в ВС Украины. Ну дали повестку ему, так он оттуда сбежал», — рассказал в беседе Маршал.

Напомним, что звезда «9 роты» не поддержал спецоперацию. Перебравшись за рубеж, он захотел вступить в ряды ВСУ.