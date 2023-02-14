Попавший в больницу Джиган рассказал о разводе с Самойловой: «А кто сказал, что будет легко?»

Рэп-певец Джиган и его жена Оксана Самойлова перестали выкладывать совместные снимки в своих соцсетях после возвращения из-за рубежа. Издание "7Дней.ру" выяснило, почему супруги перестали выходить на связь. Как оказалось, произошло это не спроста.

В Сети начали ходить слухи, что Джиган вновь выкинул "фокус" в разгульной манере, поэтому в семейных отношениях произошел разлад.

Но артист сам вышел на связь с фанатами. Джиган рассказал, что сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

В подтверждение своих слова певец показал, что он сейчас не может ходить без ходунков и даже продемонстрировал несколько синяков. Исполнитель утверждает, что пострадал на ринге, хотя в подробности вдаваться не захотел.

А кто сказал, что будет легко? Кстати, лечу все травмы. У нас в семье все хорошо!", — прокомментировал артист сплетни о разводе с Самойловой.