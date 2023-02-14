Роза Сябитова заявила, что она не обижается на свою коллегу Ларису Гузееву за критику

Главная сваха России Роза Сябитова заявила, что она не обижается на свою коллегу по цеху Ларису Гузееву из-за ее критики. Об этом телеведущая призналась в эфире телешоу «Злые языки», которое выходит на RuTube.

В одном из последних интервью Гузеева свою коллегу по программе назвала «наглой московской татаркой». Ведущая проекта Виктория Боня поинтересовалась у Сябитовой, как она восприняла такой нелестный комментарий в свою сторону.

По словам Розы, она на самом деле не держит зла на Ларису. Более того, она не считает такие слова оскорблением, а воспринимает их как комплимент. Гузеева для Сябитовой как близкий родственник и только она одна может ее сколько угодно ругать.

К тому же, во время шоу телесваха ответила на вопрос касательно личной жизни. Звезда заявил, что у нее возрастного лимита нет. Хотя подчеркнула, что все равно предпочитает партнеров помладше себя.