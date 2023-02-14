StarHit: 38-летняя телеведущая Айза заявила, что жалеет о групповом сексе

Айза всегда максимально открыта со своими поклонниками. Блогерша недавно призналась, что когда-то смело экспериментировала в постели с мужем.

Сейчас 38-летняя звезда уже год не имела интимных отношений. Ее не интересуют мимолетные романы, поскольку мечтает о союзе, в котором секс — не главное. Экспериментов в постели у теледивы было немало.

«Ничего прекраснее нет секса с любимым человеком. У меня было много историй, которые привели к таким выводам. Как я пришла к групповому сексу? От скуки. Это было в браке. Понимаю, что этого человека не любила. Мне всегда его было недостаточно. Ты постоянно хотел все испоганить, ведь привнести в жизнь семьи других людей — это ненормально. Даже если одного человека — нонсенс. Просто не любила своего партнера. Мне было скучно, избегала близости», — сообщила Айза.

Знаменитость не стала раскрывать имени бывшего. Публике остается только гадать, кто это был — Дмитрий Анохин или певец Гуф.