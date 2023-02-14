StarHit: 51-летний актер РФ Дмитрий Орлов намерен завершить актерскую карьеру в кино

51-летний актер РФ Дмитрий Орлов сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что хочет завершить карьеру в кино. Сейчас артист живет в Ессентуах. Туда он переехал из столицы в 2019 году.

2 февраля 2023 года в кинотеатрах страны стартовал показ кинофильма «Легкое знакомство» в главной роли с Орловым. Но сам Дмитрий говорит, что работа не приносит ему радости, как это было раньше.

«Сейчас мне 50 лет, все по-другому. Стоит ли в этом всем участвовать? Второй жизни не будет. Можно в рамках физической жизни прожить еще одну. То есть мой дауншифт, надежда, что это последняя роль. Такой красивой она получилась», — отметил актер.

По словам артиста, он сейчас увлекается тренингами и разработал «Курс управления эмоциями». Поэтому возможно, в будущем он станет развивать данное направление.