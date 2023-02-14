StarHit: Актёр РФ Алексей Панин возмущен новостью СМИ о своей смерти

Алексей Панин возмутился в Сети по поводу того, что российские СМИ начали активно распространять новости о его смерти. Актер, который уехал из РФ, вышел на связь со своими поклонниками в Телеграм-канале. Артист заявил, что с ним все в порядке, он планы не меняет.

«Это новый треш. Сперва были собаки, затем информация о том, что на помойке бомжую, а теперь это. Люди пишут и звонят с вопросами, жив ли я. Я жив! Все постановки состоятся, все интервью не отменяются, на концерт группы «Би-2» в Америку я тоже прилечу. Все идет по плану. Люди, милые! Не верьте, это все ложь», - сказал Панин.

Отметим, ранее появились многочисленные сообщения о том, что Алексея нашли мертвым на Мальдивах. СМИ писали, что звезду убили. Также прозвучала версия о самоубийстве. Один из каналов и вовсе анонсировал программу, в эфире которой планировали поговорить о подробностях произошедшего.