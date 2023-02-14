Супругу Владимира Преснякова Наталью Подольскую заподозрили в третьей беременности

Интернет-пользователи все чаще поздравляют Владимира Преснякова и его жену с грядущим пополнением в семье. Дело в том, что Наталью Подольскую подозревают в третьей беременности. Поводом для подобных слухов в Сети стала новая публикация певицы. Внимательные поклонники обратили внимание на то, что у 40-летней исполнительницы округлился живот. Ранее артистка всегда хвасталась своей подтянутой и стройной фигурой. Но на этот раз звезде эстрады не удалось скрыть от фанатов округлые формы под облегающем платьем. Подписчики напомнили, как совсем недавно Владимир Пресняков признавался, что он хочет снова стать отцом. Музыкант говорил, что его семья —самое главное в жизни.

Стоит сказать, что звездные супруги воспитывают двоих детей. У пары подрастают сыновья Артемий и Иван. Старший мальчик появился на свет в 2015 году, а младшего наследника певица родила в 2020 году.