Yandex.RTB

Театр «Балтийский дом» в Петербурге отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Image 16+
Театр «Балтийский дом» в Петербурге отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова
Знаменитости
Фото из открытых источников

В «Балтийском доме» объявили об отмене запланированных постановок с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Сообщение об этом появилось на сайте театра в Санкт-Петербурге во вторник.

Уважаемые зрители! По техническим причинам показы постановки «Эйнштейн и Маргарита» 14 и 15 февраля 2023 года отменяются, — говорится в заявлении.

При этом в учреждении отказались пояснить, какие именно причины помешали проведению спектакля.

Отметим, что премьера «Эйнштейна и Маргариты» в постановке Александра Марина состоялась 12 июня минувшего года в драматическом театре имени Пушкина в Москве. Игралась постановка ранее и в Петербурге. Она проходила в конце августа в ДК «Выборгский». Спектакль, являющийся лауреатом «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие российского театрального искусства, был поставлен по пьесе Александра Гельмана.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Попавший в больницу Джиган рассказал о разводе с Самойловой: «А кто сказал, что будет легко?»

Сегодня, 20:48

Ани Лорак показала фанатам своего нового возлюбленного Изаака Виджраку

Сегодня, 20:38

Российский артист Александр Ревва впервые прокомментировал все обвинения бросившего его отца

Сегодня, 20:29

StarHit: Татьяна Навка призналась пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в своих чувствах

Сегодня, 20:20

Филипп Киркоров удивил реакцией на встречу с третьим мужем Аллы Пугачевой Болдиным

Сегодня, 20:12

Никита Ефремов заявил о конфликте с режиссером Петром Тодоровским на съемках «Здорового человека»

Сегодня, 19:37

Театр «Балтийский дом» в Петербурге отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Сегодня, 19:32

Artik&Asti и Юрий Шатунов названы самыми романтичными исполнителями в РФ

Сегодня, 19:22

Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала «Папины дочки»

Сегодня, 19:17

Вдова Иосифа Кобзона впервые вышла в свет после выписки из больницы

Сегодня, 12:40

StarHit: 38-летняя телеведущая Айза заявила, что жалеет о групповом сексе

Сегодня, 12:31

Отказавшаяся от косметики Зепюр Брутян восхитила своего супруга Павла Прилучного

Сегодня, 12:24

Супругу Владимира Преснякова Наталью Подольскую заподозрили в третьей беременности

Сегодня, 12:08

Гонорары Инстасамки выросли в 5 раз после отмены гастролей по городам России

Сегодня, 12:00

Актриса РФ Яна Поплавская осудила артистов шоу-бизнеса, пирующих во время спецоперации на Украине

Сегодня, 11:53

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала первые кадры со съемок продолжения сериала «Папины дочки»

Сегодня, 11:41

Певец Александр Маршал заявил об уклонении актера Артура Смольянинова от службы в ВС Украины

Сегодня, 11:38

Мясников посоветовал недовольным его поведением в эфире телезрителям выключать телевизор

Сегодня, 11:22

Роза Сябитова заявила, что она не обижается на свою коллегу Ларису Гузееву за критику

Сегодня, 11:16

StarHit: Актёр РФ Алексей Панин возмущен новостью СМИ о своей смерти

Сегодня, 09:53

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • Вчера, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым
  • 12-02-2023, 13:31

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым

12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»
  • Сегодня, 11:08

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке
  • Вчера, 21:00

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке

12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • Вчера, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

Ксения Собчак осудила увольнение Народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра «Современник»
  • 12-02-2023, 10:58

Ксения Собчак осудила увольнение Народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

В середине минувшей недели стало известно о том, что актрису Лию Ахеджакову, которая критикует СВО, лишили всех ролей в драматическом столичном

Новости партнеров
Новости партнеров
Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге
  • 12-02-2023, 10:18

Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге

Синоптик Леус привел прогноз метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 12 февраля. Он сообщил, что согласно этому прогнозу в

Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе
  • Сегодня, 10:30

Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе

Жители 13 поселков возле Екатеринбурга, которые планировал «взять ипотеку на коммуналку» после повышения тарифов, от прокуратуры потребовали

Газета WeChat сообщила, что эти 4 части курицы могут вызвать рак, если их есть регулярно
  • Вчера, 11:15

Газета WeChat сообщила, что эти 4 части курицы могут вызвать рак, если их есть регулярно

Куриное мясо часто присутствует на нашем столе. Это оправдано, поскольку оно содержит белки, жиры, углеводы и другие соединения, необходимые для

Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже
  • Вчера, 12:56

Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже

Согласно «Мониторингу политических предпочтений петербуржцев», проведенному АСИ в январе 2023 года, лишь треть жителей Петербурга увидели перемены к