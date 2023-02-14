Театр «Балтийский дом» в Петербурге отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

В «Балтийском доме» объявили об отмене запланированных постановок с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Сообщение об этом появилось на сайте театра в Санкт-Петербурге во вторник.

Уважаемые зрители! По техническим причинам показы постановки «Эйнштейн и Маргарита» 14 и 15 февраля 2023 года отменяются, — говорится в заявлении.

При этом в учреждении отказались пояснить, какие именно причины помешали проведению спектакля.

Отметим, что премьера «Эйнштейна и Маргариты» в постановке Александра Марина состоялась 12 июня минувшего года в драматическом театре имени Пушкина в Москве. Игралась постановка ранее и в Петербурге. Она проходила в конце августа в ДК «Выборгский». Спектакль, являющийся лауреатом «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие российского театрального искусства, был поставлен по пьесе Александра Гельмана.