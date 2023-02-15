Актриса Кристина Асмус показала первую фотографию с возлюбленным, которого скрывает почти год

Кристина Асмус в День всех влюбленных 14 февраля решила приоткрыть завесу личной жизни. Звезда кино в своем личном микроблоге в социальной сети опуликовала новую романтическую фотографию с бойфрендом, которого скрывает почти год.

Стоит сказать, что и СМИ, и поклонники уже давным-давно приписывают актрисе романтические отношения с ее коллегой по цеху Романом Евдокимовым. До этого белокурая артистка упорно молчала о том, что она с кем-либо встречается. Но вчера Кристина решила порадовать преданных фанатов новым снимком и тем самым подтвердить слухи о романе.

В кадре мужчина стоит спиной. Поэтому подписчики Асмус увидели только его затылок. Но самые любопытные и внимательные поклонники отправились за доказательствами на личную страницу Романа. Там пользователи обнаружили фото из автомобиля. Евдокимов держал за руку свою возлюбленную. При этом знаменитости опубликовали снимки синхронно.