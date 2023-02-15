Дегтерева проинформировала, можно ли запрещать культуру в РФ, если она все равно антипатриотична

Земфира объявлена иноагентом, а солист «ДДТ» Юрий Шевчук получил административный штраф за выступление. Круг запрещенных деятелей российской культуры после начала СВО только растет.

Как пишет обозреватель Гезеты.ру Мария Дегтерева, власть и культура всегда существовали в параллельных реальностях. Государство над культурой не имеет никакой силы, она расцветает вопреки всему, поэтому в перспективе выигрывает. Любые запреты действуют противоположным образом, то есть привлекают к запрещенному.

Главный парадокс русской культуры 20 века заключается в том, что вся она была либо вне закона, либо запрещена государством. И происходит так еще со времен постреволюционного периода и до хрущевской «оттепели».

Парадокс сегодняшней культуры заключается в том, что самые большие и самые сильные авторы в музыке в большинстве оказались «по ту сторону».

Опальный Шевчук многие годы говорит и пишет одно и то же. Он выступает против любого вооруженного конфликта. Все 20 лет артист говорит одно и то же. СВО не поддержал, однако напрямую не высказался против.

С Земфирой немного сложнее. Она не из-за симпатии к политике властей уехала из страны. Но певица ни слова не сказала касательно СВО. Кинутый во время концерта украинский флаг она унесла за сцену, хотя и это не помогло. Сегодня нельзя быть аполитичным.

Болеее того, на передовой бойцы регулярно включают песню «Родина» группы «ДДТ». И это абсолютно точно известно от самых бойцов, заключает Дегтерева.

