Дети Аллы Пугачевой снимают на видео странные занятия от безделья

Почти год Алла Пугачева вместе со своей семьей живет за пределами России. Дети Примадонны ходят в местную школу, за обучение певица платит 600 тыс. рублей в год. Тем временем сама артистка присматривает новый дом.

А пока исполнительница решила показать, чем дети занимаются на досуге. Как оказалось, подросшие Гарри и Лиза устраивают маме целые представления.

Наследники Примадонны взяли две пластиковые бутылки с водой, которые подбрасывают в воздух. Цель такой игры — чтобы они встали на землю, а не упали. Сначала подобный фокус попыталась повторить дочь Пугачевой, но у нее не получилось. После этого бутылки взял Гарри, и уже с первого раза у мальчика все вышло. Радости Гарри не было предела. Сын Аллы Борисовной начал бегать по комнате, залез на кровать, и там начал прыгать. Он был доволен результатом, поэтому не смог сдержать своих эмоций.

«Хоть случайная победа, но сколько радости!» — подписала ролик артистка.

Поклонники посчитали, что возможно у детей такие странные занятия появились от безделья.