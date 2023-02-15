Эксперты рассказали, может ли снова повториться дефицит антибиотиков на Урале

Сейчас антибактериальные препараты есть в ограниченном количестве в аптеках Екатеринбурга. Проблемы с поставками были связаны со средствами на основе амоксициллина и клавулановой кислоты («Амоксиклав Аугментин», «Арлет», «Панклав»; «Медоклав»; «Экоклав».

В аптеках Екатеринбурга нет «Арлета», «Медоклава», «Панклава», «Экоклава». Все остальные есть не во всех аптеках и не во всех формах.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов назвал причины, из-за которых существуют перебои с поставкой антибиотиков.

Это является глобальной проблемой, она не касается ни СВО, ни врачей, ни регуляторных особенностей рынка РФ. Они пропали из-за проблем на китайских предприятиях, производящих клавулановую кислоту, а дефицит наблюдался по всему миру.

Эксперт добавил, что теоретически ситуация может повторится. Дело в том, что поставки сырья из КНР все еще не нормализовались до докризисного показателя, хотя есть положительная динамика в сторону стабилизации.