Клип на песню о защите Камчатки от англо-французских войск набирает популярность в Сети

Новый клип на песню артиста adio Tapok «Петропавловск», набравшего популярность за исполнение зарубежных хитов, о защите в 1854 году Петропавловска-Камчатского от англо-французских войск, набирает популярность в Сети. С момента выпуска ролика его посмотрели более 2,5 миллионов просмотров.

«Там, в глухой дали, На краю земли, Тянет вглубь камчатских прерий, Дым войны 4-х империй. Средь холодных вод, Принял бой далекий порт. Враг разгромлен, ввергнут в хаос, Это Петропавловск!».





Таким высказыванием автор песни решил напомнить о подвигах защитников Петропавловска во время Крымской войны.

В комментариях к композиции пользователи, включая жителей Камчатки, выразили свою благодарность музыканту за развитие патриотизма, и за его вклад в отечественную культуру. Некоторые слушатели предложили исполнителя представить к государственной награде.

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