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Лера Кудрявцева грубо опровергла сообщения СМИ о своей смерти

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Лера Кудрявцева грубо опровергла сообщения СМИ о своей смерти
Знаменитости
Фото из открытых источников

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева оказалась в очень плохом настроении из-за новостей о своих похоронах. 51-летняя блондинка сообщила в социальных сетях, что ее родные увидели новости о смерти и сильно испугались.

Звезда в своем личном микроблоге опубликовала новый гневный пост. В нем она пожаловалась на некоторые СМИ, которые утверждают, что она скончалась. Знаменитость не смогла сдержать эмоций. Она грубо высказала свои претензии.

«Да вы просто конченные! Гореть в аду только за то, что утром сестра и мама чуть с ума не сошли, пока спала. Вот твари!» — выругалась Кудрявцева в соцсетях.

Друзья и поклонники Леры были в шоке от такой истории. Коллеги ведущей написали, что регулярно мучаются от слухов и сплетен, которые ходят вокруг них. Лариса Гузеева например пожаловалась, что ее «хоронят каждый день». Анфиса Чехова и вовсе предложила объединиться для того, чтобы «сажать» распространяющих подобную информацию людей.

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