Лера Кудрявцева грубо опровергла сообщения СМИ о своей смерти

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на
В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник
12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по культуре Елена Драпеко решила прокомментировать отстранение Лии Ахеджаковой
Жители 13 поселков возле Екатеринбурга, которые планировал «взять ипотеку на коммуналку» после повышения тарифов, от прокуратуры потребовали
Куриное мясо часто присутствует на нашем столе. Это оправдано, поскольку оно содержит белки, жиры, углеводы и другие соединения, необходимые для
Согласно «Мониторингу политических предпочтений петербуржцев», проведенному АСИ в январе 2023 года, лишь треть жителей Петербурга увидели перемены к
В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов. По