«МК» проинформировал об отставке Зельфиры Трегуловой и других перестановках в музеях РФ

В руководстве Третьяковской галереи грядут кардинальные изменения. Теперь место Зельфиры Трегуловой занимает Елена Проничева - дочь генерала без искусствоведческого образования, но с опытом работы в ГД. Трегулова узнала о том, что контракт с ней не продлили, прямо в аэропорту, когда летела в Индию. В командировке Зельфира планировала решать рабочий вопрос касательно подвисшей выставки индийского современного искусства, которую откладывают третий год. Она оказалась недостаточно удобной фигурой, даже несмотря на свой безусловный профессионализм.

Как сообщает «МК», чистки музейного руководства России решили продолжить. Поэтому на Трегуловой все это не остановится. О том, что изменения будут обязательно, стало известно, когда пост министра культуры РФ заняла Ольга Любимова. Судя по всему, теперь возглавлять музеи будут люди, которые целиком и полностью разделяют политику властей. Сомневающихся людей либо тех, кто готов выходить за рамки принятого, теперь не будет.

Это может повлечь серьезные изменения, считают эксперты. Культурные проекты ориентированы на поддержание той или иной линии, которую занимает руководство страны. Наверное, расширение культурной области сейчас не в приоритете.