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Стримерша Tenderlybae сделает операцию по увеличению груди

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Стримерша Tenderlybae (Амина Мирзоева) сообщила своим поклонникам, что она планирует сделать себе операцию по увеличению груди. Об этом сама девушка рассказала фанатам в своем Telegram.

К сообщению блогерша приложила новую фотографию в бандаже. Стримерша не сообщила о других подробностях, в том числе не рассказала о том, когда запланировано хирургическое вмешательство.

На канал Tenderlybae на Twitch подписано около 1,2 млн человек. Трансляции смотрит в среднем примерно 3 тысячи зрителей. Зачастую звезда проводит разговорные эфиры, но порой играет в CS:GO, Minecraft и прочие тайтлы. Последние несколько лет Амина появлялась на публике в маске.

Не так давно, 31 января, состоялся релиз песни «Ломай» в исполнении Мерзоевой. Также прошла премьера клипа, ставшего презентацией нового образа кумира молодежи без маски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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