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Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

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Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Также  он отметил, что губернатором области был установлен предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги 9,5%. Но в Нижнем Тагиле он намного выше, ведь осенью минувшего года мэр Владислав Пинаев попросил Госдуму обратиться к главе региона с просьбой проценты прибавить, мотивировав необходимость увеличения тарифов отсутствием муниципальных денег на починку сети. В итоге тариф составляет порядка 11,1%.

К тому же, в Свердловской области Региональной энергетической комиссией было отменено действие ночного тарифа на электроэнергию в праздничные и выходные дни. Произошло также повышение сборов с граждан региона на капитальный ремонт на 40%.

Повышение цены на жилищно-коммунальные услуги вызвало возмущение среди жителей городов Среднего Урала, ведь в разы выросла конечная сумма в платежках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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