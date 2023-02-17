РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который исполняет обязанности председателя Региональной энергетической комиссии.

Сегодня прошла встреча представителей РЭК вместе с департаментом государственного жилищного и строительного надзора и областными территориальными организациями профсоюзов. На встрече Гришанов сообщил, что решения по поводу тарифов электричества приняты.

«Все решения уже приняты. Теперь не последнюю роль играет информирование граждан о нововведениях, возможности влиять на то, сколько платить», – отметил и.о. председателя РЭК.

По его словам, тарифы устанавливаются государством, задачей региона является приведение цен в соответствие с требованиями. Стоимость электроэнергии в Свердловской области и в РФ в целом должна была подняться с 1 декабря минувшего года, однако в регионе данный процесс затянулся, поскольку в ФАС опротестовали принятые тарифы и оспорили действующий ночной тариф с 1995 г. для праздничных, а также выходных дней.