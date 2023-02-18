Yandex.RTB

Дима Билан заявил, что певица Мари Краймбрери во время выступления сломала ему одно ребро

Image 16+
Дима Билан заявил, что певица Мари Краймбрери во время выступления сломала ему одно ребро
Знаменитости
Фото из открытых источников

Неприятная ситуация произошла с Димой Биланом. На записи одного музыкального шоу он пострадал. Речь идет о проекте Big Love Show.

В последнее время артист обеспокоен своим самочувствием. Он испытывает разные проблемы со здоровьем. То певец борется с инфекцией, которая мешает ему полноценно петь, то "ложится под нож" для того, чтобы привести в порядок свое пищеварение.

На этот раз Дима пострадал от своей коллеги по цеху. Мари Краймбрери боксировала с Биланом во время выступления. Исполнительница так вошла в роль, что сломала партнеру по сцене ребро.

Билан вместе с Краймбрери исполнял хит «Ты не моя пара». Во время совместного номера звезда, видимо, так разгорячилась, что причинила увечья Диме.

«Сломано одно ребро. Всего лишь одно ребро. Я ее, конечно же, трогать не стал. Знаю, как в нашей стране относятся к этому. Трогать женщин нельзя», — высказался об инциденте Билан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Потеряла надежду: собравшаяся заводить ребенка Любовь Успенская удивила решением о браке

Вчера, 22:11

Дима Билан заявил, что певица Мари Краймбрери во время выступления сломала ему одно ребро

Вчера, 22:03

Ирина Безрукова призналась, что работа в театре помогла ей воссоединиться с экс-супругом

Вчера, 21:13

63-летний певец Игорь Николаев анонсировал свой концерт в Казахстане в ближайшее время

Вчера, 20:29

Актриса Ребел Уилсон заявила, что ее контракт с Universal предусматривал запрет на похудение

Вчера, 20:28

В РЭК объяснили рост цен на тарифы ЖКХ в Свердловской области

Вчера, 18:52

Спустя год после трагедии на могиле артиста Бориса Невзорова стоит букет алых роз

Вчера, 18:43

Кристина Орбакайте рассказала о семейных приключениях после эмиграции из РФ старшего сына

Вчера, 18:41

Сергей Бойцов и Виктория Демидова воссоединились после скандального расставания

Вчера, 17:45

StarHit: Анатолий Руденко впервые прокомментировал свое расставание с Дарьей Поверенновой

Вчера, 17:43

Продюсер РФ Иосиф Пригожин вспомнил, как певица Валерия спасла его от одиночества

Вчера, 17:31

Беременная дочь певицы Славы объяснила свое желание рожать в частной клинике

Вчера, 17:26

Ольга Бузова заявила, что новый сезон реалити-шоу «Звезды в Африке» выйдет в марте этого года

Вчера, 17:13

Екатеринбуржцы соберутся на акцию протеста против роста тарифов на ЖКХ

Вчера, 14:02

В обтягивающем платье и с округлившимся животом: жена Прилучного перестала скрывать беременность

Вчера, 13:50

Политолог Коровин заступился за актрису Барбару Брыльскую и призвал делать выводы о властях Польши

Вчера, 13:42

В Калуге неожиданно отменили концерт Клавы Коки

Вчера, 13:27

Шнуров выпустил новый клип об умении русских пить водку

Вчера, 13:21

Певица РФ Настя Крайнова рассказала, как слова школьной учительницы довели ее до булимии

Вчера, 13:19

SHOT: шоумен Гудков после критики СВО и закрытия «Вечернего Урганта» продолжил зарабатывать в РФ

Вчера, 13:03

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска
  • 16-02-2023, 10:23

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество
  • 16-02-2023, 13:08

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии
  • 17-02-2023, 21:56

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который

«МК» проинформировал, как закатилась кинокарьера голливудского актера Брюса Уиллиса после его болезни
  • 17-02-2023, 18:47

«МК» проинформировал, как закатилась кинокарьера голливудского актера Брюса Уиллиса после его болезни

Сегодня семья Брюса Уиллиса заявила о том, что у голливудского актера «лобно-височная деменция». Действительно, в последние годы поведение артиста на

Шахназаров посоветовал не обращать внимания на слова Барбары Брыльской о нищете в России
  • 17-02-2023, 12:59

Шахназаров посоветовал не обращать внимания на слова Барбары Брыльской о нищете в России

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с журналистами решил порекомендовать не обращать внимания на резкие

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска
  • 16-02-2023, 10:23

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал

Новости партнеров
Новости партнеров
Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России
  • 17-02-2023, 19:37

Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России

Санкции ударили по отечественной стоматологии. Доля импортных материалов, комплектующих, оборудования составляет до 90%, а порой и целых 100%. Их

Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года
  • 16-02-2023, 19:47

Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом бюджетной красной рыбы
  • 16-02-2023, 19:34

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом бюджетной красной рыбы

На полках магазинов и супермаркетов Екатеринбурга появилась "бюджетная" красная рыба. Однако есть "но". На самом деле это покрашенное филе селедки,

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни
  • Вчера, 18:21

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.