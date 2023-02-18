Дима Билан заявил, что певица Мари Краймбрери во время выступления сломала ему одно ребро

Неприятная ситуация произошла с Димой Биланом. На записи одного музыкального шоу он пострадал. Речь идет о проекте Big Love Show.

В последнее время артист обеспокоен своим самочувствием. Он испытывает разные проблемы со здоровьем. То певец борется с инфекцией, которая мешает ему полноценно петь, то "ложится под нож" для того, чтобы привести в порядок свое пищеварение.

На этот раз Дима пострадал от своей коллеги по цеху. Мари Краймбрери боксировала с Биланом во время выступления. Исполнительница так вошла в роль, что сломала партнеру по сцене ребро.

Билан вместе с Краймбрери исполнял хит «Ты не моя пара». Во время совместного номера звезда, видимо, так разгорячилась, что причинила увечья Диме.

«Сломано одно ребро. Всего лишь одно ребро. Я ее, конечно же, трогать не стал. Знаю, как в нашей стране относятся к этому. Трогать женщин нельзя», — высказался об инциденте Билан.