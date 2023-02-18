КП: В Свердловской области резко подорожали бананы и яблоки

За последнюю неделю (с 6 февраля по 13 февраля 2023 года) в Свердловской области резко подорожали бананы, примерно на 3%. По сведениям Свердловскстата, средняя цена теперь составляет 115 рублей за один килограмм. К тому же на 6% подорожали и яблоки. За килограмм этих фруктов нужно отдать от 108 рублей.

Взлетела стоимость на вареную колбасу – примерно на 5,4%. Килограмм картофеля на сегодняшнее время стоит от 31,8 рублей, то есть цена выросла на 10%.

Добавим, что репчатый лук также подорожал в Свердловской области. В регионе теперь его можно купить за 56,2 рубля (подорожание составило 9%). За килограмм капусты жителям придется заплатить 28 рублей. Овощ подорожал несущественно - всего на 1,5 %. Немного подорожали другие популярные продукты - сахар, соль, куриные яйца.



