В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом платят не меньше, чем за «очную» работу: порой зарплата доходит до 200 тысяч рублей.

В Екатеринбурге удаленные вакансии предлагают в страховании, консультировании либо банковской сфере. Их там от 22 до 25% от общего количества. Немного меньше предложений в бухгалтерском деле, маркетинге, управлении персоналом, IT-сфере — от 11до 14%. Удаленку в целом ищут не менее 15% соискателей.

Медианная зарплата средней уральской удаленки составляет 40 тысяч рублей. Однако есть некоторые вакансии, которые привлекают намного больше:

Менеджер по продаже бизнесу банковских услуг (от 80 до 140 тысяч);

Менеджер в индустрии красоты по продаже франшиз (от 60 до 120 тысяч);

Агент по автомобильному страхованию (от 60 до 120 тысяч);

Менеджер продаж оборудования для фермерских хозяйств (от 100 до 140 тысяч);

Репетитор в онлайн-школе по точным наукам (примерно 100 тысяч);

Менеджер маркетплейсов в магазин детской одежды (примерно 100 тысяч);

Менеджер по продаже транспортных услуг (от 80 до 200 тысяч).