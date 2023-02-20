Юрист рассказал, кто отменил скидку на электроэнергию в Свердловской области

Когда у коммунальных властей Свердловской области спросили о том, почему Региональная энергокомиссия (РЭК) отменила скидку выходного дня для местных жителей, которая действовала с 1995 года, они лишь разводят руками, утверждая, что это решение Федеральной антимонопольной службы. Именно из приказа ФАС 28 декабря № 1053/22 следует, что нужно отменить скидку. В том числе об этом говорил и министр ЖКХ Николай Смирнов.

Но с этим не согласен Алексей Поляшов. Юрист раскритиковал новости, в которых всю ответственность за отмену скидки выходного дня и рост цен на электроэнергию возлагают на ФАС.

В новостях пишут, что это отменила тариф ФАС. Ничего она не отменяла! Не указывала она на незаконность постановления о скидке. Но тогда почему РЭК собирается с поставщиками (своими оппонентами), принимая решение не в интересах местного населения? Они должны с жителями собраться, должны подумать, сделать так, чтобы интересы людей защитить от необоснованного повышения цен на электроэнергию. Но в РЭК поступают противоположно и принимают решение, которое повышает цены на энергию на 35 %!, - пояснил правозащитник.