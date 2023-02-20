Жители Академического района пожаловались на расползающиеся дороги

В Екатеринбурге жители Академического района возмутились разбитыми дорогами. Несмотря на то, что весна не наступила, местами асфальт разбит настолько сильно, что через дыры саму арматуру видно. Больше всего местные жители возмущены качеством дорожного полотна на ул. Серафимы Дерябиной. Об этом пишет портал Е1, ссылаясь на очевидцев.

Уложенные бетонные плиты являются временной мерой. После завершения всех работ выполнят восстановление асфальтового покрытия. Будет направлено обращение к генеральному подрядчику для устранения всех замечаний, — заметила администрация Екатеринбурга.

Также жители недовольны качеством дорожного покрытия на ул. Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина. Там наблюдается глубокая колея. Авто, попадая в нее, теряет на дороге устойчивость.

По словам людей, дороги ремонтировали еще в прошлом году. Да и то ремонт был ямочный. Ямы с каждым днем растут, а ведь это главная «артерия» Академического. По данной трассе едет основной поток машин.