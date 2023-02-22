Украинская певица SOYANA выпустила новую песню «ННН» в поддержку российских военных

В преддверии Дня защитника Отечества украинская певица SOYANA (настоящее имя Яна соломко) вместе с продюсером Юрием Бардашем выпустила новую песню «ННН» в вподдержку российских воинов.

Трек рассказывает о переживаниях за судьбу возлюбленного, который выполняет долг перед своей родиной. В ролике появлся монумент «Героям-панфиловцам» в Дубосеково, возле него и стоит SOYANA.

«Мы живем в время, когда надо выбирать, кто с кем ты и кто ты. Время, когда мужчина защищает землю с оружием в руках, а женщина ждет его, молится за победу добра, дает ему поддержку бесконечной и безусловной любовью. В песне певица выбор, живет в соответствии с ним, все сошлось. Любовь, музыка, надежда», – заявил Бардаш.

«В песне много боли и мольби множества женщин, таких, как я, чьи мужья находятся вдали от дома, выполняют свой долг», – рассказала исполнительница о композиции.



