Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»

Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, надерзившим ему. Пригожин обвинил власти региона в "беспределе", неуважении к павшим участникам ЧВК, на что чиновник ответил, что бизнесмен "сует не в свои дела нос", отправив его "варить макароны и жарить котлеты". Как считает политолог Алексей Шабуров, Куйвашева могли просто подставить. Изначально его комментарий появился в одном Телеграм-канале, после чего его быстро распространили СМИ. Эксперт допускает, что такая смелость чиновника могла появиться на фоне слухов о противостоянии между руководством Минобороны России и главой частной военной компании.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, за высказывание губернатора может ждать увольнение. Он отметил, что Куйвашева не снимут сию минуту, поскольку власти не любят что-либо делать под давлением. Однако поведение политика он назвал весьма странным.

Радикальные патриоты ищут, как главу ЧВК «Вагнер» поддержать и не поссориться при этом с Минобороны РФ. Поссориться с Евгением Куйвашевым не боится никто, помимо Свердловской области, - заявил политолог.