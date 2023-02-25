Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

Проблемная строка — это электричество для содержания общедомового имущества. В январе местная жительница Мария заплатила за него 142 рубля, в феврале — более 600 рублей. Это даже больше, чем она платит за электричество в своей квартире.

За квартиру обычно приходит 300 или 350 рублей. А тут аж 600! У меня однокомнатная квартира. У моей подруги с 2-комнатной насчитали аж 850 рублей! Это нонсенс — задается вопросом екатеринбурженка! — возмутилась девушка.

Цифры в квитанции удивила ее еще сильнее после того, как сравнила ее с соседними домами. В многоэтажке есть всего 13 этажей и два подъезда. У соседей дом намного выше, а подъездов не менее десяти. В их квитанциях указана сумма примерно 130 рублей.