В ходе спецоперации на Украине погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения получили военнослужащие 1 отдельной Гвардейской инженерной Кингисеппской краснознаменной ордена Александра Невского.

Оказалось, что бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, еще в первый день специальной военной операции — 24 февраля 2022 года. Бригада дислоцировалась в Каменск-Шахтинском (Ростовская область).