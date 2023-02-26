РИА Новости: Пулинец объяснил загадочное синее свечение перед землетрясениями в Турции

Загадочные синие свечения наблюдали местные жители перед землетрясением в Турции. Ученые объяснили их появление. Вспышки связали с электрическими полями, образующимися во время разлома в литосферных плитах. Напряжение, накопившееся в результате трения пород, достигло критических показателей. В результате этого произошел разрыв.

Деформация вызвала электрические поля. Если обычно напряженность электрического поля равна 100-150 вольт на один метр, при трясении земли данный показатель может достигать 2-4 тысяч вольт на один метр. Электрические разряды высвобождаются, на низких слоях атмосферы образуя свечения.

По словам главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинца, для появления свечения нужна ионизации воздуха. При разломе из земли высвобождаются газы, усиливающие ионизацию, в том числе радиоактивный радон. В итоге электричество распространяется намного быстрее, пишут РИА Новости.