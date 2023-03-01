E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой

Жителям Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о том, что питьевая вода заражена холерой. В связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия.

Сообщается, что в воде появляется холерная палочка, а смертей будет гораздо больше, чем от коронавируса. Пейте кипяченую воду, мойте фрукты, овощи, чистите зубы только также кипяченой водой, сказано в сообщениях.

«Информация о обнаружении холерных вибрионов в воде, которую активно распространяют в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. В департаменте Роспотребнадзора проводят усиленный контроль за безопасностью и качеством питьевого водоснабжения. Регулярно берут пробы на разные вирусологические, микробиологические, санитарно-химические показатели. Образцы соответствуют всем гигиеническим требованиям, - информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Также ведомство подчеркнуло, что в стране не было вспышек холеры. Регистрировали единичные завозные случаи, которые не привели к распространению смертельно опасной инфекции. Так, с 2019 года не было зарегистрировано ни единого случая завоза холеры.