«Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже к лучшему

Новый сериал о самой знаменитой музыкальной группе в СНГ у многих вызывал вопросы. Было непонимание выбранной шоураннерами концепции «панк-сказки».

Кроме того, это не документалка или псевдодокументалка. «Король и Шут» является художественным произведением на стыке истории о группе и фэнтези с колдуном, монстрами, дочерью короля, отважными героями. Другими словами, было непонятно, чего можно ждать и о чем этот сериал. Но что самое главное — будет ли фильм смотрибельным.

Однако по первым двум сериям можно сказать, что все удалось. У кинорежиссера Рустама Мосафира получилось совершить настоящее чудо и сериал получился удивительным.

Трудно сказать, зайдет ли он обычному человеку ввиду специфики темы, однако фанаты группы останутся в восторге. В фильме удалось как выдержать в понятном ключе весь происходящий сумбур, так и каждый из эпизодов держать в рамках одного мини-сюжета.