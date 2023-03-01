Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки и льготы.

Итак, на компенсацию 50% могут рассчитывать участники ВОВ (Великой Отечественной Войны), ветераны боевых действий, а также инвалиды войны, члены семей умерших инвалидов войны, инвалиды I-III групп, чернобильцы.

В области действуют дополнительные региональные льготы. Не платить за ЖКУ могут дети-сироты. Ветеранам труда положена компенсация половины денег за услуги ЖКХ. Компенсация многодетным семьям составляет треть от размера коммунальных платежей.

До 1600 рублей ежемесячно под видом субсидии получат семьи, размер платы за услуги ЖКХ у которых превысил 22% от дохода. Субсидию тоже смогут оформить жители со среднедушевым доходом ниже чем прожиточный минимум, если размер платы превысил 12% в общем доходе семьи.