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Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

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Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем не уступают январским.

Беспредел, за 46 кв. м — 10 тысяч! — отметила одна из женщин.

Еще один местный житель сравнил коммунальный и ипотечный платежи.

В минувшем месяце — 11 500, платеж за ипотеку — 13 500. Тарифы в Свердловской области конские, — пишет он.

И даже несмотря на то, что некоторые дорогие строчки стали немного дешевле в феврале, другие выросли, поэтому общий счет не радует.

Отопление понизилось на 400 рублей: пришло 1700, было 2100. За электричество ранее платила 400–500, теперь пришло 1200. Капремонт подорожал на 250 рублей, а мусор — на 200 рублей. Получается 7000 рублей за 43 квадратных метра, — сообщила еще одна екатеринбурженка.

Отметим, что далеко не всегда в огромных счетах виноваты управляющие компании. Жители должны убедиться, что установленные в квартире счетчики исправны и прошли соответствующую поверку. Квартплата также зависит от технических условий в том или ином доме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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