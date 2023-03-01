Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем не уступают январским.

Беспредел, за 46 кв. м — 10 тысяч! — отметила одна из женщин.

Еще один местный житель сравнил коммунальный и ипотечный платежи.

В минувшем месяце — 11 500, платеж за ипотеку — 13 500. Тарифы в Свердловской области конские, — пишет он.

И даже несмотря на то, что некоторые дорогие строчки стали немного дешевле в феврале, другие выросли, поэтому общий счет не радует.