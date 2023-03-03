Владимир Пресняков рассказал, как получил работу в шоу «Голос»: «Подсидел и выгнал Агутина»

3 марта на Первом канале стартует новый сезон вокального шоу "Голос". Впервые проект пройдет без участия Дмитрия Нагиева. Зрителей ждут и другие интересные изменения.

В частности, обновился состав звездного жюри. Из старый наставников в шоу остались Полина Гагарина и Баста. Новыми членами жюри являются Антон Беляев, лидер известного коллектива Therr Maitz, а также популярный артист Владимир Пресняков.

Как заявил певец, он мечтал занять место Леонида Агутина, который покинул телепроект. Ранее Владимир признавался, что давно хотел оказаться на проекте. В шутку исполнитель отметил, что подсидел на проекте Агутина.

"Подсиживал 10 лет Леню. Подсыпал в чай порошочки, и вот, наконец-то, у меня получилось. Я подсидел его. Выгнал из шоу "Голос", - пошутил артист.

Владимир добавил, что участие в программе является очень важным событием в его жизни, поэтому он серьезно отнесется к выбору участников команды.