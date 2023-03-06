ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их перевели на одноставочный тариф, а плата за электричество начисляется без учета ночного и дневного потребления. Также отменили скидку на электричество в праздничные и выходные дни. В РЭК проинформировали, что так произошло вследствие вмешательства ФАС. В ФАС же полагают, что решение РЭК приняла самостоятельно.

Началом «противостояния» стал декабрь минувшего года. Максимальный уровень повышения по стране установлен на отметке в 9%, а вот в Свердловской области свет подорожал на 35%.

В конце 2022 года в ФАС потребовали отменить решение касательно повышения тарифов, поэтому 1 февраля они вернулись на уровень ноября. Но после возвращения прежней стоимости РЭК отменила скидки выходного дня, всех потребителей перевела на одноставочный тариф. Из-за этого люди платят за электричество еще больше.

В начале марта ФАС заявила, что не имеет отношения к переводу жителей региона на единый тариф или к отмене скидок выходного дня. Ведомство только требовало отменить увеличение тарифов, которое произошло в декабре прошедшего года.

По заявлению представителей РЭК, они были вынуждены отменить скидку из-за внедренной методики расчетов. При ее одновременном применении и сохранении скидок плата бы выросла на 35%. На одноставочный тариф пришлось перейти после того, что после отказа от скидки работа счетчиков перестала соответствовать требованиям закона.

Получается, что согласно версии ФАС решение об отмене скидки и раздельного учета ночного и дневного потребления было самостоятельно принято РЭК. Комиссия в свою очередь считает, что она была вынуждена это сделать по результатам действий ФАС касательно внедрения новой методики расчета.