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Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные

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Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные
В России
Фото из открытых источников

Жители Екатеринбурга просят вернуть им скидку на электричество в выходные и праздничные дни. Дело в том, что в начале года по решению РЭК граждан Свердловской области перевели с двуставочного тарифа (тариф день/ночь) на одноставочный, а скидку выходного дня отменили.

В РЭК заявили, что данное решение связано с действиями ФАС, именно она внедрила такую методику расчета. Якобы плата за электричество выросла бы на 25%. Но опрос показал, что далеко не все горожане верят, что в РЭК действовали из благих побуждений. Жители региона уверены, что новые условия с одноставочным тарифом невыгодны, поэтому не понимают, как сохранение скидок могло привести к росту платы за электроэнергию.

Отмечается, что если бы одноставочный тариф был выгоден, люди бы самостоятельно перешли на него в минувшем году. Раньше жильцы запускали отопительные электрокотлы ночью, и тратили намного меньше денег. Теперь их запускают по дневному тарифу, а плата за электричество выросла в два раза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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