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РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения

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РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения
Военные новости / Происшествия
Фото из открытых источников

В украинских Telegarm-каналах появилось видео расстрела военнослужащего в форме ВС Украины. Убили военнопленного бойца после после сказанной фразы "Слава Украине". Об этом сообщает "Русская Весна".

По данным РВ, в ролике стоит расслабленный военнослужащий в форме ВСУ, после фразы "Слава Украине" его расстреливают прямо на месте. Никакой информации о происхождении этого видео пока что нет.

"На фоне публикаций Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, ожидаемо заявил, что убийство пленного является еще одним признаком того, что в России все чаще "культивируются военные преступления, а затем всячески отбеливаются мифами про нацистов и пропагандой", — пишет источник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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