Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, сообщил, как определится судьба несовершеннолетних детей многодетной матери, недавно жестоко убитой в Екатеринбурге.

Напомним, что Марина Протасова умерла 25 февраля. Ее нашли на окраине города, а именно в поселке Исток. По сведениям друзей, 39-летняя мать четверых детей является жертвой своего сожителя Дмитрия.

Двое детей женщины сейчас проживают с экс-супругом в Таджикистане. Двое младших органы временно поместили в приют. По словам детского омбудсмена, малышам ничего не угрожает.

Насколько знаю, судьба детей будет определена в соответствиями с законом. Думаю, дети в этом плане защищены. Все будет решено с точки зрения обеспечения их интересов. У детей должен быть статус оставшихся без попечения родителей, а в дальнейшем они будут устроены в семью или специализированное учреждение. Также с детьми поработают психологи и социальные педагоги, - сказал Мороков.



