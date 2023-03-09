Марина Африкантова: появились первые фото супруга с любовницей

Экс-участник любовного реалити-шоу “Дом 2” Роман Капаклы отрицает романтические отношения со своей подругой даже несмотря на множество доказательств. Ранее парень отправился к друзьям на Бали. Там его неоднократно видели в компании некой женщины.

За две недели поклонники телестройки обсуждают большой скандал, который возник во время вечеринки в честь празднования дня рождения Ирины Пинчук. Африкантова застала неверного супруга в одной постели с Татьяной Мусульбес. Роман заверил, что между ними не было интима, однако Марина подала на развод.

А сегодня в соцсетях появилось первое совместное фото Капаклы и его любовницы. Менеджер Пинчук Олеся опубликовала видеоролик, на котором Роман держит на руках Татьяну. Несмотря на доказательства, пара продолжает отрицать какие-либо отношения.