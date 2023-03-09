Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека

В России прописка является распорядителем жизни и смерти, поскольку именно от нее зависит получение квалифицированной медицинской помощи, обследования и диагностики. Многие до сих пор инвалидизируются и умирают в РФ лишь потому, что у них нет прописки в Москве и Петербурге, пишет Газета ру.

Человек может жить в Москве, однако без прописки ему будет сложно прикрепиться к хорошей поликлинике со всеми врачами. Сперва надо получить согласие участкового врача. Может быть, если сказать, что ты живешь на Петровке, прикрепиться к поликлинике станет легче. Но если ты снимаешь комнату в петербургском новостроенном гетто в Шушарах, получить согласие нереально. У доктора ест много пациентов, а новые ему попросту не нужны.

Даже если в столице возьмут провинциала в поликлинику, при проблемах квоту на лечение в онкоцентре, гематологической больнице или кардиоцентре придется получать с помощью своего ТФОМС, для чего придется ехать на родину.