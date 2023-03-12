МК: Филипп Киркоров в Кремлевском дворце намекнул на месть Пугачевой

Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Наташи Королевой в Кремлевском дворце. Поп-король российской эстрады все время активно подпевал певице из зала, а затем не удержался и взял микрофон.

У нас с тобой мог состояться провокационный дуэт еще в то время, – сказала Наташа.

Дуэт не только на сцене, а и в жизни. Но мы, целомудренные и верные половинки своих половинок, вовремя остановились и все ограничилось красивым выходом на сцену. Помнишь, как ты была у меня на плечах. Нам потом за это было, очень сильно было. Особенно мне! Оторвали на всю жизнь голову, до сих пор мстят!, - ответил Киркоров.

О ком говорит поп-король, все поняли. Хотя дальше откровенничать о реакции Примадонны на такую выходку Филипп Бедросович не стал и начал поздравлять Королеву с настоящим аншлагом в Кремле.